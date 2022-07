João Palhinha e Sérgio Oliveira com estreias positivas no Fulham e Galatasaray

Os ingleses venceram o Nice por 0-2, ao passo que os turcos bateram o Sigma Olomouc, da Chéquia, pelo mesmo resultado, em jogos particulares que marcaram a estreia de ambos os internacionais portugueses

João Palhinha e Sérgio Oliveira, internacionais portugueses que trocaram neste mercado de verão, respetivamente, o Sporting pelo Fulham, treinado por Marco Silva, e o FC Porto pelo Galatasaray, tiveram motivos para sorrir na estreia nos seus novos clubes.

No Estádio do Algarve, o antigo médio defensivo dos leões, que custou 20 milhões de euros ao Fulham, atuou cerca de 20 minutos na segunda parte da vitória, por 2-0, diante do Nice, num jogo particular onde os franceses voltaram a não ser felizes nas grandes penalidades, tal como sucedeu diante do Benfica.

Após o tempo regulamentar, os cottagers também venceram, por 3-2, o duelo nas grandes penalidades, que serve para desempatar uma eventual igualdade no final do torneio triangular, no qual também participa o Benfica.

Os encarnados venceram, na sexta-feira, o Nice, por 3-0, no tempo regulamentar, e por 5-4, nos penáltis, e vão decidir o vencedor do Troféu do Algarve na partida com o Fulham, no domingo, novamente no Estádio do Algarve, a partir das 20h15.

Já o Galatasaray, que se encontra a realizar um estágio de pré-época na Áustria, bateu também por duas bolas sem resposta os checos do Sigma Olomouc, num particular onde Oliveira, que deixou o FC Porto a troco de três milhões de euros, foi titular.