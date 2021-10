João Nuno Fonseca torna-se treinador adjunto de Óscar García no Reims

João Nuno Fonseca é o novo treinador adjunto do Reims

Técnico de 32 anos, ex-adjunto dos sub-23 do Benfica, regressa a França pela segunda vez na carreira - serviu o Nantes, em 2018, como membro da equipa de Miguel Cardoso

João Nuno Fonseca é o novo treinador adjunto do Reims (Ligue 1), pelo que vai trabalhar com o técnico Óscar Garcia, anunciou, esta quarta-feira, o emblema francês, através de um comunicado.

"João Nuno Fonseca juntou-se ao staff da equipa profissional como treinador assistente de Óscar García", pode ler-se na nota, na qual é referido que a "escolha foi feita rapidamente e imediatamente aprovada por unanimidade".

O técnico de 32 anos, que foi treinador adjunto dos sub-23 do Benfica na última época, substituiu o homólogo Will Still, ido para o Standard Liège, e regressa a França novamente (serviu o Nantes, em 2018, como adjunto de Miguel Cardoso).

"A visita à academia e ao centro de pré-formação convenceu-me de imediato. É um clube estruturado, que tem feito um grande esforço e investimento para desenvolver a formação. Tudo está preparado para que os jovens se desenvolvam", declarou.

Além dessa primeira experiência na Ligue 1 e da passagem pelo Benfica, João Nuno Fonseca, licenciado pela Universidade do Desporto e Ciências Físicas de Coimbra, foi observador no Catar e treinador adjunto nas camadas jovens da Académica.