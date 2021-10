João Nuno Fonseca na calha para ser adjunto do treinador do Reims

Técnico português de 32 anos, que já passou pela Ligue 1 há três, está sem clube e é dado como substituto do elemento mais próximo de Óscar Garcia

João Nuno Fonseca, ex-treinador adjunto da equipa sub-23 do Benfica, deverá mudar-se, a curto prazo, para França para exercer essa mesma função no Reims (Ligue 1), sob liderança de Óscar Garcia, que se prepara para perder o "braço-direito".

Essa possibilidade foi avançada pelo jornalista Loic Tanzi, da RMC Sport, via Twitter. "Enquanto Will Still se vai finalmente juntar ao Standard, que o contactou há algumas semanas, Reims deverá ver a chegada de João Nuno Fonseca", escreveu o repórter.

Will Still, treinador adjunto da equipa do Nantes, estará, segundo a informação supracitada, em vias de assinar pelos belgas do Standard Liége, pelo que a vaga ficará livre para João Nuno Fonseca, atualmente sem clube, preencher eventualmente.

Caso se concretiza a ida do técnico-adjunto português, será a segunda vez que vai trabalhar, nessa função, num clube da Ligue 1. Em 2018/19, Fonseca integrou a equipa técnica do Nantes, que fora treinado por Miguel Cardoso e Vahid Halihodzic.