Médio português marcou o quarto golo da época pela equipa dos Emirados Árabes Unidos.

O português João Novais marcou este sábado, de grande penalidade, pelo Al-Bataeh, na derrota por 2-1 em casa do Al-Nasr, em partida a contar para a liga dos Emirados Árabes Unidos.

Foi o quarto golo da época do antigo médio do Braga, que não tinha uma época tão produtiva desde 2017/18, quando marcou 11 golos no Rio Ave.

Pelo Al-Nasr marcou Adel Taarabt, ex-Benfica.