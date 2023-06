"João Moutinho era um herói para muitos dos portugueses dos Wolves"

João Moutinho deixa Wolverhampton no fim do contrato após cinco épocas

João Moutinho encerrou o seu percurso nos ingleses do Wolverhampton, no final desta época, com o fim do contrato com o 13.º classificado da Premier League.

"Não deve haver outro jogador que possa resumir melhor o regresso do futebol da Premier League a Molineux do que o metro e setenta do que o próprio paraíso futebolístico, João Moutinho", lê-se na mensagem de despedida do clube ao médio luso.

João Moutinho, de 36 anos, chegou aos Wolves em 2018/19, proveniente do Mónaco, depois de ter alinhado por FC Porto e Sporting.

O médio campeão da Europa por Portugal em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019, conta sete golos nas 146 ocasiões que vestiu a camisola das "quinas".

O diretor desportivo do Wolverhampton não poupou elogios ao médio português.

"O João vai deixar-nos como um dos melhores jogadores com a nossa camisola, na minha opinião. Ele foi parte integrante da equipa durante todo o tempo em que aqui esteve. Foi fundamental para o nosso sucesso nos últimos quatro, cinco anos", afirmou Matt Hobbs, citado pelo clube.

Após cinco temporadas no clube, o jogador natural de Portimão foi, ainda segundo Hobbs, o responsável por "elevar os níveis e expectativas dos próprios jogadores".

"Quando ele chegou, tínhamos um grande contingente de portugueses e ele era um herói para muitos, pelo que havia conquistado, tanto no clube, como no futebol internacional. Ele, simplesmente, tinha essa presença e as pessoas queriam seguir o que ele fazia. Agradecemos ao João por tudo o que fez no Wolves e desejamos-lhe boa sorte para o futuro", rematou o dirigente dos "wolves".

Tal como Moutinho, também terminam contrato com clube inglês, agora treinado por Julen Lopetegui, os avançados internacionais espanhóis Diego Costa e Adama Traoré, sendo que com este último Hobbs admite ainda decorrem negociações para a sua continuidade.