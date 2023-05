João Henriques vai ser o novo técnico do campeão da Eslovénia

Treinador português vai substituir Albert Riera no Olympija Ljubljana

João Henriques vai ser o novo técnico do Olympija Ljubljana, clube da Eslovénia que acaba de se sagrar campeão.

O espanhol Albert Riera anunciou o fim de ciclo e os dirigentes do clube optaram pelo treinador português para a próxima época.

"Queria um projeto que me permita ganhar títulos, onde possa ter maior percentagem de vitórias do que derrotas e empates. Estava à espera desse projeto há algum tempo e neste momento esse desejo vai ser concretizado", disse a O JOGO João Henriques, que vai conhecer a nova equipa no sábado, altura em que a liga eslovena fecha com a receção do Olympija Ljubljana ao Cejle, altura em que será anunciado.