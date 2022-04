João Henriques foi sondado pelo Internacional de Porto Alegre

João Henriques está na lista do Internacional de Porto Alegre

A cotação dos treinadores portugueses segue em alta, do outro lado do Atlântico, e depois de Luís Castro assumir o Botafogo há outro nome a ser notícia no Brasil. João Henriques está livre, depois de ter deixado o Moreirense, e é um dos nomes para suceder a Alexander Medina.

O mercado brasileiro parece, definitivamente, rendido aos treinadores portugueses: João Henriques, 49 anos, foi sondado pelo Internacional de Porto Alegre, que procura sucessor para o uruguaio Alexander Medina, recentemente despedido.

O clube já antes havia tentado contratar Carlos Carvalhal, em fim de ciclo no Braga, e está novamente à procura de um líder para a equipa técnica.

Nesse processo, noticia, este domingo, a Rádio Grenal, João Henriques, que está livre desde que deixou o Moreirense, no final do ano, foi contactado e é uma das alternativas em equação, embora a mesma fonte aponte Mano Menezes como o candidato mais forte a assumir o Internacional de Porto Alegre.