João Henriques fez história: "Uma explosão enorme de alegria de todos"

ENTREVISTA - Jogo épico conseguiu o Olimpija frente ao Ludogorets, que era favorito, mas caiu na Champions em terras eslovenas... aos 90"+12"; Após um jogo de emoções fortes, o treinador português foi protagonista de uma festa de arromba em Ljubljana, equipa que, pela primeira vez, vai estar na fase de grupos de uma competição europeia.

João Henriques chegou ao Olimpija Ljubljana há dois meses e já é "da casa". Em quatro jogos nas eliminatórias da Champions não perdeu nenhum e conseguiu desde já um feito inédito no clube: disputar a fase de grupos de uma prova europeia. A façanha foi conseguida diante do Ludogorets, com o guarda-redes Vidovsek a dar o apuramento ao defender um penálti aos 90"+12".

Qual a sua cota parte neste sucesso?

-Sou o primeiro treinador na história do clube com quatro jogos seguidos sem perder na Europa. Foram três vitórias e um empate. É uma marca importante para as pessoas confiarem em nós. Eu substituí um treinador que foi campeão e venceu a taça. A equipa estava preparada para um nível interno, mas para a Europa era preciso algo mais. E foi isso que nós trouxemos. Uma outra ideia de jogo. Uma equipa mais intensa e competitiva.

Que ideia de jogo é essa?

-Quando temos bola, temos que assumir o jogo, com uma abordagem ofensiva, assumindo alguns riscos, à imagem e semelhança do que fazem os grandes em Portugal. Dominadores, controladores do jogo, a entrar sempre para ganhar. Procurar a bola no meio-campo adversário, sermos pressionantes, intensos. Isso faltava um pouco a esta equipa. Não assumiam pressão alta, preferiam baixar para um bloco baixo ou médio. Queremos uma equipa proativa à perda da bola, agressiva e intensa.

Houve emoções fortes, com um penálti defendido nas compensações...

-Seria inglório sofrer um golo assim, até porque tínhamos tido várias oportunidades para concluir o jogo. Mas tínhamos muita confiança no guarda-redes. Preparámos penáltis e já sabíamos para que lado ia bater o Despodov. Estava estudado. Mas a qualidade do guarda-redes imperou naquele momento, claro. É um guarda-redes muito promissor, suplente de Oblak na seleção eslovena, tem um talento enorme.

Como foi a festa?

-Foi tremenda. Uma explosão enorme de alegria de todos, desde staff, jogadores e adeptos. Estavam dez mil no estádio, na terceira melhor assistência de sempre. É sinal de que estamos a conquistar os adeptos. Jogamos um futebol ofensivo, de qualidade, e as pessoas começam a entusiasmar-se com a equipa.

Agora, com presença certa numa fase de grupos, vai ter que ir ao mercado?

-Já estávamos à procura de mais um ou dois jogadores e assim mais necessário vai ser. Talvez mais dois ou três sejam necessários.

Serão portugueses?

-Já cá estavam dois e as pessoas gostam muito deles, inclusive o Sualehe foi eleito melhor lateral esquerdo da liga eslovena. O Rui Pedro também é muito apreciado pelas pessoas e está a fazer um trabalho fantástico. Com Jorge Silva as pessoas também estão encantadas. As pessoas acreditam no potencial e na qualidade dos portugueses que vêm para aqui. Mas não olhamos muito para as nacionalidades. Olhamos, sim, para a qualidade deles.

Como antevê o duelo com o Galatasary na terceira eliminatória da Champions?

-São superfavoritos. Mas vão ter que fazer o melhor deles para passarem. Vamos estar preparados frente a uma equipa que dispensa apresentações pela qualidade individual e pela experiência europeia. Vamos ter que fazer o nosso melhor e o nosso melhor até pode não ser suficiente.