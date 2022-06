João Henriques associado ao cargo de treinador do Vasco da Gama

Depois de já ter sido associado ao Internacional, o treinador português é agora apontado ao Vasco da Gama

João Henriques, sem clube desde que deixou o Moreirense na primeira volta da Liga Bwin 2021/22, volta esta quarta-feira a ser associado a um clube brasileiro.

Depois de já ter sido associado ao Internacional, o treinador português é agora apontado ao Vasco da Gama. A notícia é avançada pela rádio Grenal, de Porto Alegre.

O Vasco da Gama, um dos nomes mais importantes da história do futebol brasileiro, compete esta temporada na Série B do Brasileirão. O clube do Rio de Janeiro é o atual segundo classificado, mas acaba de perder o treinador Zé Ricardo para os japoneses do Shimizu S-Pulse.