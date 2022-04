João Henriques: a adaptação de Zaidu nos Açores e o "objetivo" em treinar no Brasil

Declarações de João Henriques, antigo treinador, entre outros, de Santa Clara e V. Guimarães, ao podcast brasileiro "transfer24", no qual revelou a mudança de posição do lateral portista e colocou-se à disposição para treinar no país da América do Sul

Zaidu: "O caso do Zaidu, que é o lateral esquerdo do Porto e tornou-se internacional pela Nigéria, passou de uma série D em Portugal para o Santa Clara e do Santa Clara foi para o Porto. Ele chegou ao Santa Clara indicado para ser central, olhei para as características e coloquei-o como lateral esquerdo. É um jogador que tem evoluído muito e vai evoluir."

Possibilidade de treinar no Brasil: "Sou treinador do mundo e o Brasil é também um daqueles campeonatos que me fascina, pelas torcidas que são fantásticas, cada jogo é uma festa uma alegria, os jogadores têm muito talento obviamente que participar num campeonato desses é tremendo e depois tem clubes com uma dimensão incrível que cativa qualquer treinador. Sim é um objetivo, se houver oportunidade de treinar no Brasil."

Lincoln: "O Lincoln neste momento é um dos melhores do nosso campeonato, foi preciso dizer-lhes que a qualidade estava lá toda precisava era de intensidade, precisava de ser mais intenso e rigoroso para depois juntar ao que já tinha de bom, e hoje está um jogador completo."