João Félix voltou a treinar integrado às ordens de Diego Simeone

João Félix voltou, esta segunda-feira, a treinar integrado nos trabalhos do Atlético, depois de ter estado à margem devido a fadiga muscular.

De acordo com o jornal As, o avançado internacional português esteve a trabalhar com um dos fisioterapeutas do clube de manhã, tendo depois treinado normalmente à tarde.

Recorde-se que o futuro de Félix continua a ser uma dúvida.