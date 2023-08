João Félix voltou a não ser utilizado em jogo particular do Atlético de Madrid

Colchoneros empataram 0-0 com a Real Sociedad e o internacional português não jogou.

O Atlético de Madrid realizou mais um jogo de preparação na digressão internacional que está a realizar e João Félix continua sem minutos. Na madrugada desta quinta-feira, no México, os rojiblancos empataram 0-0 com a Real Sociedad e o avançado português não esteve sequer no banco.

Na partida anterior, frente a uma "equipa de estrelas" do campeonato da Coreia do Sul (derrota por 3-2), João Félix estava a contas com uma pequena lesão e não foi utilizado. Resta saber se agora continua a não estar a 100% e, por isso, não foi a jogo ou se foi apenas uma opção do treinador Diego Simeone.

Contra o Manchester City (vitória por 2-1), o jovem também não foi utilizado.