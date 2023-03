João Félix "verdadeiramente mágico" foi insuficiente para o Chelsea

Grande exibição do avançado que abriu o marcador no empate (2-2) caseiro frente ao Everton. O internacional português marcou pela primeira vez em Stamford Bridge e recebeu elogios do treinador e da generalidade dos analistas, que o elegeram como melhor homem em campo.

Ao sétimo jogo na Premier League, João Félix apontou este sábado o seu segundo golo na competição, o primeiro em Stamford Bridge, depois de ter marcado em casa do West Ham a 11 de fevereiro. A produtividade do português, no entanto, não foi suficiente para garantir a vitória aos blues, que voltaram a tropeçar em casa (2-2) com uma equipa do fundo da tabela, no caso o Everton, que está em 15.º, envolvido na luta pela permanência.

O golo de Félix foi o primeiro dos quatro que teve o encontro e surgiu aos 52", num remate à entrada da área, de pé esquerdo. A bola saiu enrolada e sem muita força, mas a colocação foi perfeita e Pickford foi batido. Mas o português esteve ainda envolvido no 2-1 para o Chelsea, com um passe brilhante para Reece James, que sofreu falta na área, proporcionando a Havertz a conversão da grande penalidade respetiva. Só que o Everton também fez dois golos, por Doucoure e Simms, selando o empate no jogo.

João Félix foi o melhor em campo para a generalidade dos analistas, merecendo nota 8 (de zero a 10) em apreciações individuais de vários órgãos, como o "Goal", o "Evening Standard" ou a Sky News.

O "Daily Mail" deu-lhe 8,5 e considerou-o um jogador "verdadeiramente mágico", com os defesas do Everton sem saber "como ou onde travá-lo", tendo em conta a sua "propensão para aparecer em todos os lados".

O treinador, Graham Potter, também elogiou o português. "João Félix fez grande jogo. Foi muito boa a forma como mexeu com o jogo", afirmou.