"João Félix? Vê-se que é diferente, mas falta-lhe algo para se libertar"

Declarações de Diego Godín, antigo central do Atlético, agora no Cagliari.

Figura de destaque na defesa do Atlético durante largas temporadas, Diego Godín, agora no Cagliari, acompanha com atenção a atualidade do clube da capital espanhola. Numa entrevista ao jornal espanhol As, o central uruguaio foi questionado sobre Félix e confrontado com uma questão: renderia mais o português com outro treinador?

"Como podemos saber isso? É difícil. Eu recordo-me de uma coisa que Simeone dizia: 'eu não vos tenho de dar confiança, vocês é que têm de me dar confiança a mim. Vocês têm de me mostrar confiança para vos pôr a jogar e a render. O João já teve oportunidades e vai continuar a ter. Vê-se que tem algo de diferente, mas ainda não entrou na dinâmica da equipa. Vê-se que é diferente, mas falta-lhe algo para se libertar, para ser o jogador que se espera e que sabemos que é", afirmou Godín.

O defesa, atualmente com 35 anos, representou o Atlético entre 2010/11 e 2018/19. Saiu para a Serie A, onde jogou no Inter na passada temporada, antes de se mudar para o Cagliari.