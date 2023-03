"João Félix vai demonstrar que os milhões foram bem empregues"

Ricardo Soares, agora a treinar o Estoril, deu uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo em que falou de João Félix e Samuel Lino, avançado que treinou no Gil Vicente.

Sobre João Félix: "O João Félix tem um talento natural. É um jogador excelente e penso que, no futuro, pode ser um dos melhores jogadores do mundo. Em Espanha, jogou bem em alguns jogos, mas tem muito mais capacidade, e tenho a certeza de que o demonstrará, no futuro. Estamos a falar de um jogador com um talento incrível, é fantástico. Talvez, ao início, a adaptação ao Atlético de Madrid não tenha sido tão rápida quanto toda a gente esperava, mas não podemos esquecer que houve um grande acordo financeiro. Há um grande peso nos valores que se pagaram por ele. Mas, no futuro, ele vai demonstrar que esses milhões foram bem empregues, porque tem muita qualidade."

Sobre Samuel Lino, jogador que treinou no Gil Vicente e que está emprestado pelo Atlético de Madrid ao Valência: "Ele tem feito bons jogos, tenho assistido, mas tem talento para mais. Numa conversa recente com ele, disse-lhe que pode fazer muito mais. Conheço-o muito bem e sei que tem talento para fazer ainda mais. É um jovem muito talentoso e humilde."