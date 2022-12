João Félix: "um jogador muito apetecível" com dois clubes na linha da frente

Félix deu boas indicações no Mundial do Catar

Imprensa espanhola volta a abordar a possibilidade de o avançado deixar o Atlético em janeiro, fazendo um ponto da situação.

O futuro de João Félix continua a merecer amplo destaque na imprensa espanhola. O avançado português protagonizou, apesar da eliminação nos quartos de final, um bom Mundial no Catar, o que parece ter aberto portas para uma saída do Atlético de Madrid.

O jornal espanhol As, na versão online, colocou na manhã desta quarta-feira uma notícia em manchete, na qual faz uma espécie de ponto da situação. Na mesma, Manchester United e Arsenal são apontados como grandes possibilidades, num negócio que não seria feito por menos de 100 milhões de euros.

A formação orientada por Erik ten Hag já não conta com Cristiano Ronaldo, que rescindiu antes de rumar antes do Mundial, e poderá então reforçar o ataque, concretizando um desejo antigo. Já o Arsenal, atual líder da Premier League, não terá o brasileiro Gabriel Jesus durante os próximos três meses, por lesão, e verá no português uma opção para colmatar essa baixa.

"O Mundial serviu de vitrine para João Félix, que produziu algumas atuações notáveis, como nos jogos contra o Gana e a Suíça. Contra Marrocos, sem sucesso, foi ele quem mais tentou", escreve o As, realçando que Félix é, neste momento, um "jogador muito apetecível".