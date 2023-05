João Félix: um clube estará disposto a pagar os milhões que o Atlético quer

Dificilmente o jogador português continuará ao serviço do Chelsea, mas o futuro pode continuar por Inglaterra.

O empréstimo de João Félix ao Chelsea termina a 30 de junho e o português dificilmente ficará ao serviço do clube londrino. A oportunidade de representar os blues surgiu em janeiro, principalmente derivada da má relação entre o jogador e Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid. Agora, e devido à continuidade do treinador argentino nos colchoneros, João Félix deverá procurar nova solução para a carreira.

Segundo escreve o jornal Marca esta quarta-feira, o clube disposto a pagar o valor exigido pelo Atlético em relação ao atleta (100 milhões de euros) é o Newcastle. Os magpies podem estar na iminência de garantir a qualificação (via campeonato) para a Liga dos Campeões, cenário que agrada o internacional português. A mesma fonte revela que Arsenal e Aston Villa também demonstraram interesse no mercado de inverno, mas o futuro do jogador deverá mesmo passar pela equipa de Eddie Howe.

Newcastle e Atlético de Madrid mantêm boas relações e recentemente oficializaram negócio, aquando Kieran Trippier, lateral inglês, trocou Espanha por Inglaterra a troco de 14 milhões de euros.