João Félix titular no Atlético de Madrid-Cádiz

O internacional português terá como companheiro de ataque Antoine Griezmann, que regressa às opções iniciais de Cholo Simeone

João Félix está no 11 titular do Atlético de Madrid que, a partir das 20h00, defronta o Cádiz no Wanda Metropolitano, no encontro que abre a jornada 28 da liga espanhola.

O técnico colchonero, Diego Simeone, escalou ainda Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savić, José María Giménez, Reinildo Mandava, Yannick Carrasco, Koke, Héctor Herrera, Rodrigo de Paul e Antoine Griezmann.

Recorde-se que o avançado formado no Benfica tem estado em destaque com a camisola dos rojiblancos, somando quatro golos e uma assistência nas últimas quatro partidas.