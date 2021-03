João Félix sem lugar garantido no dérbi de Madrid

Simeone testou duas hipóteses para o dérbi de domingo: uma com o luso, outra com Saúl.

Diego Simeone terá dúvidas relativamente ao sector ofensivo a utilizar no dérbi de domingo entre o Atlético e o Real. O treinador já ensaiou um onze com João Félix no apoio a Suárez, mas também testou uma equipa sem o português, com Saúl e reforçando o meio-campo.

Domingo se saberá qual a opção do treinador para este encontro que poderá aquecer a corrida ao título. Os colchoneros estão na frente com cinco pontos de avanço, mas menos um jogo disputado, para Barcelona e Real Madrid. Os merengues estão proibidos de perder, ou complicam muito as suas possibilidades de se sagrarem bicampeões.

Zidane recebeu ontem uma boa notícia quanto a lesionados. Benzema já treina em pleno e deve regressar ao onze nesta partida. Também de volta à competição está Éder Militão. Sergio Ramos, Carvajal e Hazard seguem de fora por lesão, enquanto Mariano é a última baixa no Real por motivos físicos.

Nos colchoneros, Simeone já pode contar com Trippier, que regressa após castigo da UEFA relacionado com apostas. Carrasco e Lemar também estão de volta. Impedidos estão Giménez, por lesão, e Herrera, por problemas pessoais não especificados.