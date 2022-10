João Félix: seis jogos consecutivos como suplente e apenas 37 minutos em campo

João Félix não estava contente no aquecimento antes do Rayo Vallecano ao saber que ia ser de novo suplente

Avançado português desespera, quer sair, e a um mês do Mundial não tem os minutos de jogo recomendáveis

O Atlético de Madrid empatou esta noite com o Rayo Vallecano (1-1) e João Félix voltou a ficar no banco, sem entrar, mesmo com Simeone a dispor a não esgotar as substituições e a ver a equipa fustigada com lesões.

O internacional português somou o sexto jogo consecutivo como suplente, partidas nas quais acumulou apenas 37 minutos em campo. Atravessa o seu pior momento desde que chegou aos colchoneros e desespera no banco, sendo conhecido que pretende deixar o clube.

O presidente Enrique Cerezo disse há pouco mais de um mês que acreditavam no potencial do português e que estavam salvaguardados com um contrato de longa duração, mas desde então Simeone tem recorrido cada vez menos ao camisola sete.

E a um mês do Mundial do Catar, João Félix vai perdendo ritmo, não somando os minutos de jogo recomendáveis.

Pelo meio, já ouviu até algumas bocas de Simeone, que apelou ao sentimento e sacrifício de outros atletas em alusão ao português.

Nas últimas partidas não jogou contra Rayo Vallecano, Club Brugge e somou 10' na outra partida frente aos belgas, 3' com o Sevilha, 16' com o Girona e 8' com o Athletic Bilbau. O último jogo no onze foi contra o Real Madrid, no qual saiu aos 62' com os colchoneros a perderem 2-0 (terminou 2-1).

A temporada até começou bem, com três assistências na estreia, contra o Getafe. Mas só completou uma partida, contra a Real Sociedad, na quarta jornada de La Liga, e ainda não marcou nenhum golo.