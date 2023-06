"João Félix? Se houver alguma equipa que lhe interesse, o mais certo é sair"

Presidente do Atlético de Madrid admitiu que será a vontade do avançado português a ditar se continua nas fileiras do Atlético de Madrid, após um breve período de empréstimo ao Chelsea.

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, comentou esta segunda-feira assuntos de mercado numa entrevista à rádio "Onda Madrid", referindo que será a vontade de João Félix a ditar se continua nas fileiras do clube, após meia temporada de empréstimo ao Chelsea.

"Sempre o disse, João Félix esteve cedido ao Chelsea e agora não sei como vai ser a situação. Se houver alguma equipa que lhe interesse, o mais certo é que vá embora e se não, é jogador do Atlético de Madrid", começou por dizer.

Perante a insistência do jornalista sobre o futuro do avançado português, de 23 anos, Cerezo salientou a sua qualidade, mas reforçou que não sabe por onde passará o seu futuro.

"Agora não posso dizer, porque é a verdade é que não sei. Se soubesse, diria. O que digo, certifico e assino é que é atualmente um dos melhores jogadores da Europa e tem muito poucos anos, é muito jovem e ainda tem de demonstrar o que vale, que eu creio ser muitíssimo", completou.

Félix começou a presente temporada no Atlético de Madrid, apontando cinco golos e três assistências em 20 jogos antes de ter sido emprestado ao Chelsea, sem opção de compra, onde marcou quatro golos nas mesmas partidas.