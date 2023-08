"João Félix? Se estiver melhor do que eles, jogará"

Diego Simeone voltou a ser questionado sobre o futuro de João Félix no Atlético de Madrid

João Félix recebeu muitos assobios dos adeptos e não saiu do banco na vitória do Atlético de Madrid frente ao Granada, na primeira jornada liga espanhola. Tudo isto, depois do português já ter demonstrado publicamente a intenção de sair do clube e representar o Barcelona.

No final do jogo, Diego Simeone foi questionado sobre os assobios e apupos dirigidos a Félix, mas acabou respondendo sobre o que pode reservar o futuro do jogador no clube de Madrid.

"Vejo que a Liga começou, ele está connosco, sabe o que precisamos e queremos dele. Vamos exigir dele. O João Félix tem que competir por um lugar com o Memphis, Griezmann, Morata e Correa. E se estiver melhor do que eles, jogará", disse o treinador do Atlético.