Félix sai ao intervalo e em Espanha avisam: "Se ninguém colocar um travão nisto..."

Internacional português saiu ao intervalo do jogo com o Espanhol.

João Félix, internacional português do Atlético, foi substituído ao intervalo do jogo com o Espanhol, realizado neste domingo, e aguarda por exames médicos, revelou o clube após o apito final.

"Thomas Lemar e João Félix foram substituídos por desconforto muscular. Ambos aguardam exames médicos, que determinarão a gravidade do referido desconforto", informou o clube da capital espanhola.

O jornal espanhol "Marca", no rescaldo do encontro, apontou para a excessiva dureza de que é alvo o avançado. "Chegará o dia em que João Félix decidirá sair da La Liga. Converteu-se no alvo de todos os rivais. Se ninguém colocar um travão nisto, ocorrerá uma desgraça. Esta tarde teve de sair ao intervalo depois de ter sido pisado num lance em que o árbitro não entendeu como penálti", pode ler-se.

Quanto ao jogo, um penálti cobrado pelo belga Carrasco aos 90+10 minutos, com recurso ao VAR, permitiu ao Atlético de Madrid vencer o Espanhol por 2-1 e colar-se, provisoriamente, a Sevilha e Barcelona na Liga espanhola.