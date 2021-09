À saída do centro de treinos do Atlético de Madrid, João Félix parou para dar autógrafos e falar com alguns adeptos colchoneros que lá esperavam pelos jogadores. Qual não foi o espanto quando um deles pediu ao português que lesionasse Antoine Griezmann, "como quem não quer a coisa", durante um treino. Veja a resposta do português, nas imagens captadas pelo programa "Deportes Cuatro", da Mediaset, no "tweet" abaixo: