"João Félix quis deixar claro que o desejo é ser jogador do Barcelona o quanto antes"

Fabrizio Romano explica a conversa que teve com João Félix e o que motivou o jogador a dizer que quer representar o Barcelona.

Na noite de terça-feira, Fabrizio Romano divulgou umas breves declarações de João Félix, em que o avançado anuncia que gostava de rumar ao Barcelona. Hoje, o jornalista italiano explicou a intenção do internacional português.

"Eu conheço bem o João há algum tempo e mantenho sempre contacto com as pessoas do mundo do futebol. A ideia do João era clarificar a sua situação e enviar uma mensagem muito clara. Creio que é um momento muito importante do João Félix para a sua vida profissional. Queria enviar uma mensagem. Concedeu-me estas palavras, falámos e só quis falar do Barcelona e não de outros clubes. Só queria deixar claro que o desejo dele é ser jogador do Barcelona o quanto antes. Esta foi a mensagem dele. Só a transmiti", explicou Fabrizio Romano ao canal de Twitch "Jijantes FC".