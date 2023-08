"João Félix querer jogar aqui é um orgulho", diz vice-presidente do Barcelona

Rafa Yuste, dirigente dos blaugrana, comentou a possibilidade de João Félix rumar ao clube catalão.

A pouco mais de duas semanas do fecho do mercado de transferências, o futuro de João Félix ainda está por decidir e o Barcelona continua a ser uma hipótese apontada, principalmente depois de o avançado ter dito que sonha jogar naquele clube espanhol. No domingo, confrontado com esta questão, Rafa Yuste, vice-presidente do Barça, disse ser um orgulho que o internacional português queira jogar no emblema culé.

"O facto de um jogador como João Félix dizer que quer jogar no Barça é um motivo de orgulho e demonstra que o clube está numa posição forte", adiantou. E sobre o mercado, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos com a equipa que temos. Temos até 31 de agosto para trabalhar".

João Cancelo, recorde-se, será um dos alvos do Barcelona para esta época.