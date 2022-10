"João Félix? Precisamos dele com essa raiva, mas com calma para estar a 100 por cento"

Giménez, central do Atlético, foi questionado sobre a reação de João Félix quando percebeu que não ia entrar em campo frente ao Club Brugge (0-0).

O Atlético de Madrid empatou na receção ao Club Brugge (0-0), na quarta-feira, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no qual João Félix não saiu do banco. A reação do jogador português quando percebeu que não ia entrar tornou-se viral e, após a partida, Giménez, central colchonero, foi questionado sobre o sucedido.

"Eu realmente não vi o que se passou. Acho que a sua raiva é porque não não jogou. Na minha equipa quero jogadores rebeldes, que queiram jogar e isso se note, e que quando chegue a sua vez de jogar, estejam com essa raiva de fazer tudo e ganhar os minutos. Pessoalmente, quando estou zangado, prefiro não falar, que me deixem tranquilo, ter o meu espaço", começou por dizer, antes de concluir que a equipa precisa do internacional português com "essa raiva", mas com "a calma e qualidade que tem", para que "esteja a 100 por cento" quando chegar a sua vez de jogar:

"Muitas vezes é preciso saber colocar-se no lugar do outro para falar com uma pessoa. O melhor é deixá-lo tranquilo e, com base no que ele pensa, acalmar-se e saiba que para nós é muito, muito importante e precisamos dele com essa raiva, mas com a calma e qualidade que tem, para que quando chegue a vez dele esteja a 100 por cento."