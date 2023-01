João Félix poderá renovar com o Atlético de Madrid antes de sair

Avançado português está prestes a rumar ao Chelsea por empréstimo, de acordo com o jornal The Athletic.

O jornal The Athletic avança esta segunda-feira que João Félix tem um acordo verbal para rumar ao Chelsea por empréstimo do Atlético de Madrid, que segundo os espanhóis da Marca pretende renovar com o avançado português antes de sair.

O emblema londrino deverá pagar 11 milhões de euros pela cedência de Félix, que não deve incluir opção de compra, ficando encarregue de suportar o salário do jogador. Mas antes da saída para Stamford Bridge, os colchoneros querem ampliar o seu vínculo, que expira em 2026, de forma a reduzir as amortizações anuais.

Esta operação já aconteceu no passado com o extremo espanhol Vitolo, que foi emprestado sucessivamente pelo Atlético ao Getafe e Las Palmas.

Na presente temporada, João Félix soma cinco golos e três assistências em 20 partidas disputadas.