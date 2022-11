João Félix pediu para sair, garantem em Espanha

João Félix foi titular na estreia de Portugal, frente ao Gana, no Mundial'2022. E marcou um golo

João Félix terá já comunicado ao empresário Jorge Mendes o desejo de sair do Atlético de Madrid depois do Mundial'2022 para passar a representar outro clube a partir de janeiro.

A notícia é do jornal Marca, que acrescenta ainda outro dado: o Atlético de Madrid passou a estar recetivo à saída do internacional português.

Segundo o jornal espanhol, o mau relacionamento de João Félix com o treinador Simeone e parte da massa adepta do Atleti colocaram o português como transferível na reabertura do mercado.