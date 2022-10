João Félix pediu para marcar o penálti que Carrasco falhou

Transmissão televisiva mostram momento decisivo do Atlético de Madrid-Leverkusen (2-2) da quinta jornada da Liga dos Campeões

Carrasco falhou o penálti no Atlético de Madrid-Leverkusen, assinalado pelo VAR já depois do apito final do árbitro, mas a história poderia ter sido outra. Ou não. Certo é que a equipa colchonera não venceu e disse adeus a um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, por oposição a FC Porto e Brugge que na última jornada discutirão o primeiro lugar no grupo.

A transmissão televisiva do jogo de Madrid revela um pormenor: entrado aos 87 minutos, João Félix pediu a Carrasco para marcar o penálti. O belga acenou negativamente e acabou por falhar, permitindo que o guarda-redes do Leverkusen defendesse.

Félix já bateu quatro penáltis no Atlético. Falhou um. Carrasco já tem no currículo um penálti concretizado em circunstâncias muito semelhantes, já depois do apito final e por indicação do VAR, frente ao Espanhol a época passada.