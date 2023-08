João Félix para o Al Hilal: conheça as exigências do Atlético de Madrid

O Atlético Madrid está disponível para deixar sair João Félix no imediato

O Atlético Madrid está disponível para deixar sair João Félix no imediato, mas as condições para libertar o jogador não são acessíveis a qualquer bolsa e variam consoante o mercado ao qual o avançado se destina.

O valor determinado para o empréstimo de uma temporada é de 15 milhões de euros e o acordo com o Al Hilal está a ser trabalhado nesses moldes.

No entanto, os dirigentes colchoneros querem aproveitar a grande saúde financeira do clube orientado por Jorge Jesus e pretendem negociar um acordo para a venda definitiva do internacional português.

João Félix vê a solução árabe com agrado, uma vez que quer mesmo deixar Madrid o mais depressa possível. Resta saber até que ponto o Al Hilal está disposto a chegar para garantir a sua contratação.