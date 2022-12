João Félix: ovacionado pelos adeptos e sem propostas para sair do Atlético de Madrid

O futuro de João Félix continua a fazer correr rios de tinta na imprensa espanhola

O golo e a exibição de João Félix no Atlético de Madrid-Elche, a que se somou a ovação dos adeptos aquando da substituição, não ajudou em nada ao esclarecimento do futuro imediato do internacional português.

Depois de dias consecutivos a ser apontado a clubes da Premier League, interessados num alegado empréstimo colchonero, a imprensa desportiva espanhola fala agora em ausência de propostas.

O jornal As, por exemplo, garante este sábado que o Atlético Madrid não recebeu ainda qualquer proposta por João Félix. Apesar de, refere a mesma publicação, o português ter vontade de sair.