Português distinguido pelos fãs do clube colchonero

Foi titular em quatro das cinco partidas do mês, marcou, assistiu e, no final, levou o prémio de melhor jogador do Atlético, segundo a escolha dos adeptos. João Félix viveu outubro feliz na capital espanhola.

O internacional português recolheu a simpatia de uma parte importante dos fãs colchoneros, que não esqueceram, por certo, as assistências contra Real Sociedad e Liverpool e o golo diante do Bétis.