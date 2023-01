João Félix no Manchester United: o ponto de situação

Atlético de Madrid pretende receber 12 milhões de euros pelo empréstimo de João Félix até final da época, além do pagamento integral do seu salário.

Como O JOGO oportunamente noticiou, o Manchester United é o principal interessado na contratação de João Félix já nesta janela de transferências, mas a concretização do negócio é, por agora, um cenário distante.

De acordo com informações da Imprensa espanhola, os red devils já apresentaram uma primeira proposta para o concurso do internacional português, mas os valores ainda estão longe daqueles que o Atlético de Madrid pede para libertar o jogador.

Imprensa espanhola avança que o Atlético de Madrid está a pedir o triplo que os red devils oferecem

Nesta primeira investida, o clube inglês ofereceu quatro milhões de euros pelo empréstimo do avançado até ao final da presente temporada, além do pagamento da totalidade do seu salário, mas os colchoneros insistem em receber 12 milhões de euros para deixarem sair o jogador. Os valores em cima da mesa são bem diferentes e a disparidade vai obrigar o United a subir a parada pelo jogador.

Determinado a sair à boleia da má relação com Diego Simeone, João Félix chegou a receber luz verde de Miguel Gil Marín, CEO do Atlético, para procurar clube, mas as suas boas exibições no Mundial e consequente valorização mudaram o cenário.