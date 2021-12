"João Félix? No FC Porto acabou por não ter o espaço que precisava"

Nélson Veríssimo e Nuno Gomes, que estiveram ligados à formação do Benfica durante o tempo em que João Félix por lá passou, falaram sobre o avançado do Atlético de Madrid.

A LaLiga TV fez uma reportagem sobre João Félix, avançado do Atlético de Madrid, que será exibida na noite desta quarta-feira, mas já foi divulgado um pequeno excerto, em que é possível ouvir parte dos testemunhos de Nélson Veríssimo e Nuno Gomes.

O primeiro, agora treinador principal do Benfica, lidou com o internacional português nas camadas jovens dos encarnados, tal como Nuno Gomes, que foi diretor da formação das águias.

"No FC Porto acabou por não ter o espaço que precisava. Acabou por tê-lo no Benfica, onde pôde potenciar as suas capacidades", referiu Nélson Veríssimo. "Sabíamos que tinha um grande talento. Assinou contrato com FC Porto, mas depois surgiu a oportunidade de se juntar ao Benfica", atirou Nuno Gomes.