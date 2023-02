João Félix: "No Chelsea tenho muito mais liberdade para pôr o meu futebol em prática"

João Félix (ao centro), jogador do Chelsea

Internacional português chegou aos "blues" no mercado de inverno.

João Félix chegou ao Chelsea no mercado de transferências de janeiro, por empréstimo do Atlético de Madrid. Com um golo em quatro jogos disputados pelos "blues", o internacional português assume-se feliz pela mudança, garantindo que no emblema inglês tem "muito mais liberdade" para mostrar o seu futebol.

"Sempre acompanhei a Premier League, mesmo os jogos entre equipas que lutam para não descer eu acompanhava. O facto de o Chelsea ser um dos "big-6" é sempre bom mas não acompanhava o Chelsea em particular. Claro que é bom estar aqui. Estar neste clube é diferente", começou por dizer o jogador de 23 anos em declarações à Eleven Sports, falando depois das diferenças entre os dois clubes.

"A posição em que jogo e a maneira como jogamos é diferente da forma como jogávamos no Atlético. As equipas contra quem jogamos são diferentes. Claramente que tenho muito mais liberdade para pôr o meu futebol em prática, para estar ao melhor nível e ajudar a equipa. É isso que procuro fazer, procuro divertir-me em campo", explicou, continuando de seguida.

"A carreira não é longa e acaba depressa. Ainda no outro dia tinha 19 anos e estava no Atlético, agora tenho 23. Acho que sim, estou-me a sentir bem a jogar aqui. É só os resultados aparecerem e é perfeito", acrescentou. Por fim, mostrou-se muito claro quanto aos objetivos do Chelsea:

"Objetivo? Ganhar a Liga dos Campeões. A 100 por cento, o objetivo é ganhar a Champions."

