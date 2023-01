"João Félix no Chelsea? Pagar 11 milhões por um empréstimo é uma absoluta loucura"

Avançado português vai reforçar o Chelsea por empréstimo do Atlético de Madrid. Os blues pagam 11 milhões de euros pela cedência, algo que Ally McCoist não compreende.

Apesar de elogiar as qualidades de João Félix, Ally McCoist defende que é uma "absoluta loucura" pagar 11 milhões de euros pelo empréstimo do internacional português. O antigo avançado do Rangers, entre outros, acredita ainda que o jovem ex-Benfica não conseguirá resolver os problemas do Chelsea.

"Antes de mais devo dizer que nem acredito que vão pagar 11 milhões de euros por um empréstimo, é uma absoluta loucura", começou por dizer o internacional escocês, de 60 anos, à rádio britânica talkSPORT.

"Eu gosto do João Félix, mas não creio que ele seja a resposta para os problemas do Chelsea. Eles precisam de um avançado centro, além disso penso que ele não é suficientemente consistente. Vi com atenção os seus desempenhos no Mundial e penso que ele fez algumas coisas brilhantes. Fez um ou dois jogos bons, mas para mim é um daqueles jogadores que nos deixa à espera de algo mais", atirou.

O Chelsea pagará 11 milhões de euros pela cedência do jogador, que deverá, ao mesmo, ampliar o contrato com o Atlético de Madrid. Os londrinos ficam encarregues do pagamento da totalidade do salário.

O negócio deve ser oficial esta quarta-feira.