João Félix no Barcelona: espera até ao último dia e redução do salário

A imprensa espanhola avança que João Félix equaciona manter-se no Atlético de Madrid se falhar a transferência para o Barcelona, como deseja

João Félix quer jogar no Barcelona e já o assumiu publicamente. No entanto, o processo não é simples devido às limitações financeiras do clube catalão, cujas necessidades imediatas do plantel vão mantendo Xavi concentrado em outras prioridades.

Ainda assim, refere o jornal catalão Sport, João Félix está determinado a aguardar até o último dia da janela de transferências, se necessário, para concretizar a mudança.

A relação do internacional português com o treinador Diego Simeone do Atlético de Madrid deteriorou-se e ainda esta segunda-feira os adeptos colchoneros mostraram todo o descontentamento com João Félix, empurrando-o para a porta de saída do clube. O Sport adiante ainda que Félix tem bloqueado outras transferências devido ao desejo de jogar pelo Barcelona.

O Atlético de Madrid percebe que com o passa do tempo diminuiu a já pouca margem de negociação na transferência de João Félix. O clube exige uma taxa de empréstimo de cerca de 16 milhões de euros.

O Barcelona, por seu lado, enfrenta um conjunto de limitações financeiras e está em contacto com o empresário Jorge Mendes. Para já o clube culé pretende investir num lateral-direito e um médio-ofensivo. A contratação de João Félix avançará se, entretanto, vender jogadores do ataque. Jogadores como Ansu Fati e Ferrán Torres são mencionados, mas nenhum deles expressou a intenção de sair.

Apesar do impasse, acrescenta o Sport, João Félix está disposto a reduzir drasticamente o salário para jogar no Barcelona.