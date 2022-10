João Félix no banco de suplentes no Athletic Bilbao-Atlético de Madrid

A atravessar uma má fase em Madrid, João Félix volta a não ser titular pelo Atlético.

O avançado português João Félix é suplente no Athletic Bilbao-Atlético de Madrid. O ex-Benfica não é titular na equipa de Diego Simeone desde 19 setembro, no dérbi com o Real Madrid, que os merengues venceram por 2-1.

Félix atravessa um mau momento nos colchoneros, dentro e fora de campo. Tem sido noticiado que o jovem quer deixar a equipa rojiblanca já no mercado de janeiro e no último jogo, diante do Clube Brugge (0-0), não foi utilizado.

