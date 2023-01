"João Félix não se pode queixar do vermelho, mas estava a ser o melhor em campo"

Na opinião de Jamie Carragher, João Félix estava a ser o melhor jogador do Fulham-Chelsea até ser expulso.

Jamie Carragher, antigo futebolista do Liverpool e da seleção inglesa e agora comentador desportivo, utilizou as redes sociais para tecer um comentário a respeito da exibição de João Félix, que foi titular no Fulham-Chelsea (2-1) e foi expulso aos 58 minutos, na estreia pelos blues. No entender do antigo defesa-central, o internacional português estava a ser o jogador em ais destaque na partida.

"O Félix e o Chelsea não se podem queixar do cartão vermelho. Mas, até aquele momento, ele estava a ser o melhor jogador em campo", escreveu na rede social Twitter.