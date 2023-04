"João Félix não estava fora do alcance do Aston Villa, mas queria a Liga dos Campeões"

Unai Emery, treinador do Aston Villa, abordou o interesse do clube de Birmingham no internacional português

Antes de ingressar no Chelsea, por empréstimo do Atlético de Madrid, João Félix chegou a ser associado a outros clubes da Premier League, como o Aston Villa. Unai Emery, técnico dos villains, confirmou o interesse no internacional português e explicou o que falhou no negócio.

"João Félix é um jogador especial e não estava totalmente fora do nosso alcance, mas ele queria jogar por uma equipa que disputasse a Liga dos Campeões", referiu, em declarações ao The Athletic.

O espanhol, que já orientou o Arsenal na Premier, explicou porque é que seria complicado contratar um jogador do nível do português.

"João Félix tem um salário elevado no Chelsea. Gosto dele, mas nunca estivemos realmente na corrida. Era difícil contratar um jogador que tem esta ideia de jogar na Liga dos Campeões. A nossa ideia é reduzir essa diferença e ser capaz de contratar este tipo de jogador em dois ou três anos. Gastar dinheiro como o Chelsea? Não", atirou.