João Félix muito elogiado: "É o jogador com mais qualidade no Atlético de Madrid"

Avançado português tem sido preponderante na equipa espanhola.

João Félix bisou na vitória do Atlético de Madrid, por 4-1, sobre o Alavés, na noite de sábado, e atravessa um excelente momento de forma com sete golos apontados nos últimos oito jogos dos colchoneros. O bom momento do português foi também sublinhado pela imprensa espanhola.

O jornal Marca diz que o avançado é "o jogador com mais qualidade no Atlético" e que "brilhou quando tocou na bola". "Passes milimétricos e ações individuais de enorme qualidade foram alguns dos pormenores apontados", refere aquele diário.

Para o AS, João Félix tem tido uma evolução "extraordinária" como referência no ataque da equipa de Simeone. Além do "talento e visão de jogo", tem um "enorme domínio da área". O primeiro golo apontado, com um cabeceamento no coração de área, foi "de um autêntico ponta-de-lança" e o segundo foi sucedido de uma "jogada prodigiosa". "Está no momento mais decisivo desde que chegou ao Atlético", remata a publicação.

Também o Mundo Deportivo elogia o futebolista ex-Benfica que se tornou no "goleador do Atlético esta temporada". Fez "um dos melhores jogos" e mostrou "pormenores de uma qualidade avassaladora".

Os dois golos de Félix: