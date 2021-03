Ainda o polémico festejo de João Félix: a publicação que parece resolver o mistério

Avançado português dirigiu-se a Renan Lodi assim que apontou o segundo golo do Atlético de Madrid. Publicação do defesa colchonero nas redes sociais desfez as dúvidas.

O internacional português João Félix marcou, no passado domingo, um dos golos do triunfo do Atlético de Madrid frente ao Villarreal, em jogo da La Liga, algo que não fazia desde 24 de janeiro, e demonstrou revolta na hora de festejar o remate certeiro.

Assim que colocou a bola junto às redes, com um remate de primeira à entrada da área, logo depois de rececionar de peito, o antigo avançado do Benfica virou-se no sentido do banco de suplentes e ordenou silêncio, proferindo depois impropérios.

A Imprensa espanhola considerou que o gesto do português seria direcionado ao técnico Diego Simeone, mas uma publicação subsequente do colega Renan Lodi, na qual partilha uma foto de Félix aquando do momento do "festejo", desfez as dúvidas.

"Fica putinho [chateado], não! Falou e fez, 'tamo' juntos irmão", escreveu o lateral do Atlético de Madrid, sentado no banco de suplentes no momento em que o avançado ampliou a vantagem colchonera no El Madrigal e... respondeu à picardia.