João Félix já terá acordo verbal com o Chelsea e vai mesmo despedir-se de Madrid

O portal The Athletic adianta que o Chelsea já tem acordo verbal com João Félix para a contratação do avançado, por empréstimo.

João Félix deverá estar prestes a deixar o Atlético de Madrid. Embora seja por empréstimo. O portal inglês The Athletic adianta, na tarde desta segunda-feira, que o Chelsea já tem acordo verbal para a contratação do internacional português.

O emblema londrino deverá pagar 11 milhões de euros pela cedência e fica ainda encarregue do pagamento da totalidade do salário do avançado.

Segundo relatos em Espanha e Inglaterra, os blues estarão também interessados em negociar uma cláusula de compra no final da temporada, mas os colchoneros não estarão inclinados para seguir esse caminho.

Manchester United e Arsenal também estiveram interessados no concurso, mas João Félix terá optado pelo projeto do Chelsea.