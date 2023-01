João Félix: "Isto não é como começa, é como acaba..."

Internacional português motivado para voltar a jogar pelo Chelsea, depois de ter sido expulso na estreia.

João Félix mudou-se neste mercado de transferências de inverno para o Chelsea, por empréstimo do Atlético de Madrid. Sendo muita a expectativa, a verdade é que a estreia do internacional português pelos "blues" não correu da melhor forma, tendo mesmo sido expulso e acabado por ser castigado com três jogos de suspensão.

Mais perto de regressar à competição, o português recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de confiança e agradecer aos adeptos.

"Isto não é como começa, é como acaba. Volto em breve, blues. Obrigado pelo apoio", escreveu o antigo jogador do Benfica.