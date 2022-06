João Félix investe no Complexo Desportivo Príncipe Perfeito em Viseu

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A empresa de João Félix, JF79 Sports Center, investiu em novos espaços no Complexo Desportivo Príncipe Perfeito, em Viseu, de onde é natural.

A partir de 25 de junho, o complexo passará a ter três campos indoor de padel, dois campos outdoor de relva sintética para futebol, certificados pela FIFA, e ainda equipamento para a prática de teqball.

Com a introdução destas novas modalidades, o Complexo Desportivo Príncipe Perfeito, que retomou o funcionamento desde o passado dia 1 de junho, disponibilizando o mega complexo de piscinas ao ar livre, reforça assim a sua capacidade de atração, ao associar aos Empreendimentos Turísticos Montebelo, sociedade gestora do complexo, a empresa do futebolista.