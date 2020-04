João Félix goleado no FIFA 20 "Stay and Play Cup"

Atlético de Madrid-Lyon acaba com vitória do brasileiro, que na vida real chegou a ser associado ao Benfica

João Félix foi goleado por Bruno Guimarães nos oitavos de final do torneio de FIFA 20 "Stay and Play Cup". No final, o marcador do Atlético de Madrid-Lyon expressava o domínio do brasileiro: 2-6.

Com a derrota do português perde-se a possibilidade de um duelo português nas meias-finais, fase à qual ainda pode chegar o portista Fábio Silva, que na quinta-feira decidiu a partida (3-2) frente a Serge Aurier, do Tottenham, com um golo de ouro marcado pelo avatar do próprio avançado do FC Porto.

O português seguiu agora para os quartos de final do torneio de FIFA 20 "Stay and Play Cup", onde espera pelo adversário que ficará decidido no jogo entre Ajax (Dest) e Copenhaga (Daramy), agendado para esta sexta-feira.