João Félix: "Futuro melhor do Mundo? Hei de estar nessa luta"

Português do Atlético Madrid confia que poderá rivalizar com dois dos principais candidatos a suceder a CR7 e a Messi nos próximos anos

Visto, por muitos, com um jovem prodígio do futebol internacional, João Félix admite acalentar intrometer-se, juntamente com Haaland e Mbappé, na sucessão de Ronaldo e Messi no topo da hierarquia. Confrontado com essa hipótese futura, o avançado do Atlético Madrid fez depender da estabilidade da própria condição física.

"Hei de estar [nessa luta]. Ainda não alcancei o meu melhor nível. Nas últimas épocas, tive algumas lesões e não tive um ano seguido sem me lesionar. Quando isso acontecer, posso lutar por esse lugar [em disputa com Mbappé e Haaland]", afirmou o internacional português do Atlético Madrid, em declarações à TNT Sports Brasil.

Em 2019, o então 'golden boy' João Félix viu serem depositadas altas expectativas sobre si ao ser transferido pelo Benfica pela verba astronómica de 126 milhões de euros, sendo apontado com um dos valores mais emergentes do desporto-rei.

Desde então, em 81 jogos ao serviço da equipa colchonera, o avançado, de 21 anos, marcou 19 golos e fez oito assistências. Na última temporada, sagrou-se campeão espanhol, ao erguer o troféu da La Liga.