João Félix foi "vítima" da vantagem do Atlético: "Teve de defender mais"

Lançado aos 64 minutos por Diego Simeone no Atlético de Madrid, o avançado português pouco pôde incomodar o Real

João Félix foi suplente utilizado, entrando no dérbi de Madrid aos 64 minutos do embate entre Atlético e Real da 26.ª jornada da liga espanhola. O português foi lançado numa altura em que a equipa de Diego Simeone vencia por 1-0 e procurava conter a reação da formação liderada por Zinedine Zidane que, com o internacional português em campo, viria a empatar 1-1.

"Teve de trabalhar mais a defender do que a atacar e, por essa razão, foi difícil ver-se perante Courtois", analisa o jornal Marca sobre o desempenho de João Félix no dérbi.

Na mesma linha, também, o "AS" realça a distância do avançado das redes contrárias: "Substituiu Carrasco para se juntar a Suárez no ataque mas, com o passar do tempo, foi encostando-se na esquerda, numa altura em que a equipa se fechava mais para tentar manter a vantagem."