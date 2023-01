João Félix fez história no Chelsea, pela negativa

Primeiro jogador a ser expulso na estreia pelo clube na Premier League

João Félix teve uma estreia aziaga pelo Chelsea, contra o Fulham, esta quinta-feira à noite.

O internacional português, que estava a ser dos melhores dos blues, foi expulso por uma falta dura sobre Tete, aos 58', quando a partida estava 1-1 (o Fulham acabou por vencer 2-1).

Com o vermelho, João Félix tornou-se no primeiro jogador da história dos blues a ser expulso na estreia na Premier League pelos londrinos. E na competição, tal não acontecia desde a expulsão de Fazio na estreia pelo Tottenham, em 2014.